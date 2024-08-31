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Культура

Директор «Михайловского» вошёл в состав нового совета при президенте РФ

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич вошёл в состав вновь учреждённого Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России при президенте России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Георгий Василевич. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В документе на сайте Кремля уточняется, что новый орган создан взамен упразднённого Совета при президенте по русскому языку для совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплений позиций русского языка в мире.

Председателем нового совета назначена советник президента Елена Ямпольская. До мая этого года она занимала пост главы комитета Госдумы по культуре.

В состав совета также вошли известные работники культуры и общественные деятели, представители Российской Академии наук и Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), руководители ряда государственных музеев и библиотек, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ страны и других учреждений.

Среди них, в частности, ректор Театрального института имени Б.В. Щукина Евгений Князев, директор Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской Академии наук Вадим Полонский, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгений Примаков, многие другие.

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