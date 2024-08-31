Михаил Ведерников: С каждым годом доверие к судебной системе растёт

14:10, 31 августа 2024, ПАИ

Сотрудников Псковского областного суда с 80-летием со дня образования ведомства поздравил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Мы видим, что с каждым годом доверие к судебной системе растёт и всё больше людей с готовностью обращаются за защитой своих интересов», – отметил Михаил Ведерников.

Он также выразил уверенность в том, что коллектив суда будет и впредь эффективно выполнять свою работу, надёжно обеспечивать защиту прав и свобод граждан, содействовать развитию судебной системы всего региона.

«Желаю коллективу Псковского областного суда крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в профессиональной деятельности!» – заключил губернатор.