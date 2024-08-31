Псковские полицейские присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

18:18, 31 августа 2024, ПАИ

Псковские полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД РФ «Помоги пойти учиться», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







В преддверии Дня знаний сотрудники полиции оказали помощь детям из нуждающихся семей – подарили рюкзаки, сладости и канцелярию.

Член Общественного совета Алексей Караваев пожелал ребятам успехов в постижении различных наук и спорте, здоровья и интересных событий. А инспектор по делам несовершеннолетних по городу Пскову старший лейтенант полиции Регина Жихарева напомнила детям правила поведения на улице и в школе, а также пожелала хорошей учёбы и настоящих друзей.

Напомним, что акция «Помоги пойти учиться» традиционно проводится полицейскими накануне 1 Сентября. Участие в акции также принимают представители общественных советов, органов исполнительной власти и волонтерских организаций.