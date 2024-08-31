50-летие совместной жизни отметили супруги Смирновы из Пушкиногорского района

18:38, 31 августа 2024, ПАИ

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Валерий Евгеньевич и Татьяна Фёдоровна Смирновы из деревни Поляне Пушкиногорского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Глава района вручила супругам памятный знак «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Татьяна Фёдоровна много лет проработала соцработником, а Валерий Евгеньевич – деректором клуба, рабочим в совхозе, а потом вместе с женой в сфере соцобслуживания. У семейной пары трое детей, пятеро внуков и три правнука.

Оксана Филиппова пожелала юбилярам долгих и счастливых лет жизни.