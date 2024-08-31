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Происшествия

Двое детей и мужчина пострадали в ДТП в Печорском районе

Двое детей и мужчина пострадали в ДТП у деревни Заходы Печорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка, шестилетний мальчик и водитель. Они доставлены в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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