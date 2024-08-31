Двое детей и мужчина пострадали в ДТП в Печорском районе

20:34, 31 августа 2024, ПАИ

Двое детей и мужчина пострадали в ДТП у деревни Заходы Печорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка, шестилетний мальчик и водитель. Они доставлены в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.