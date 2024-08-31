Двое детей и мужчина пострадали в ДТП в Печорском районе
Двое детей и мужчина пострадали в ДТП у деревни Заходы Печорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка, шестилетний мальчик и водитель. Они доставлены в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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