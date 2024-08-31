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Культура

«Союзмультфильм» выпустил книгу с интервью с классиками анимации

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила книгу с интервью с классиками анимации, пишет «Интерфакс».

В сборник вошло 35 авторских интервью с создателями советской мультипликации – с режиссёрами, актёрами озвучивания, художниками, среди которых Фёдор Хитрук («Винни Пух», «Фильм, фильм, фильм»), Вячеслав Котёночкин («Ну, погоди!»), Олег Табаков («Трое из Простоквашино»), Юрий Энтин («Бременские музыканты») и другие.

Книга вышла в свет 30 августа.

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