«Союзмультфильм» выпустил книгу с интервью с классиками анимации

22:24, 31 августа 2024, ПАИ

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила книгу с интервью с классиками анимации, пишет «Интерфакс».

В сборник вошло 35 авторских интервью с создателями советской мультипликации – с режиссёрами, актёрами озвучивания, художниками, среди которых Фёдор Хитрук («Винни Пух», «Фильм, фильм, фильм»), Вячеслав Котёночкин («Ну, погоди!»), Олег Табаков («Трое из Простоквашино»), Юрий Энтин («Бременские музыканты») и другие.

Книга вышла в свет 30 августа.