У дома Юрия Шатунова посадили белые розы

23:11, 31 августа 2024, ПАИ

У дома российского певца, вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова посадили белые розы, пишет «Газета.ру».

Юрий Шатунов жил на улице Кантемировской в Москве. Почвопокровные розы сорта «Свани» высадили в память об исполнителе, отметили в издании.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.