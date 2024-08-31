У дома Юрия Шатунова посадили белые розы
У дома российского певца, вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова посадили белые розы, пишет «Газета.ру».
Юрий Шатунов жил на улице Кантемировской в Москве. Почвопокровные розы сорта «Свани» высадили в память об исполнителе, отметили в издании.
Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 августа 2024
Музыканты 104-го парашютно-десантного полка стали лучшими среди полковых оркестров России