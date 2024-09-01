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Общество

В Пскове запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители

Девять из десяти учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, и почти столько же родителей согласны с ними. В опросе SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Пскова.

С нового учебного года в школах нельзя пользоваться мобильными телефонами на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 85 % родителей школьников одобряют это решение: «Смартфон – отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 9 % опрошенных не поддержали запрет: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

Уровень одобрения среди учителей ещё выше: девять из десяти согласились, что мобильные телефоны мешают учебному процессу. Только 6 % не поддержали запрет.

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