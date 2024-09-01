В Пскове запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители

11:11, 01 сентября 2024, ПАИ

Девять из десяти учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, и почти столько же родителей согласны с ними. В опросе SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Пскова.

С нового учебного года в школах нельзя пользоваться мобильными телефонами на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 85 % родителей школьников одобряют это решение: «Смартфон – отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 9 % опрошенных не поддержали запрет: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

Уровень одобрения среди учителей ещё выше: девять из десяти согласились, что мобильные телефоны мешают учебному процессу. Только 6 % не поддержали запрет.