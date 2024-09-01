Два человека пострадали в результате ДТП с участием фуры в Опочке
Столкновение фуры и автомобиля Skoda произошло на объездном кольце в Опочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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