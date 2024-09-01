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Михаил Ведерников – о псковских десантниках: Список ваших побед растёт с каждым днём

Многие поколения псковских военнослужащих прошли непростой, славный и полных подвигов путь и навсегда вошли в историю России, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время торжественного мероприятия в день 85-й годовщины образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников – о псковских десантниках: «Список ваших побед растёт с каждым днём». Фото: ПАИ

Напомним, мероприятие прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 1 сентября.

«С 1939 года военнослужащие дивизии принимали участие практически во всех конфликтах, где требовалась сила русского оружия, и тем самым снискали славу одного из лучших соединений вооружённых сил нашей страны. А за время специальной военной операции эта репутация была многократно подтверждена и укреплена. Вы доказали свою решимость и способность решать любые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. И вы действительно лучшие из лучших. Список ваших побед растёт с каждым днём. Уже было сказано, что в Великой Отечественной войне 50 военнослужащих дивизий были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. А с начала специальной военной операции званием Героя России награждены 24 десантника», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что военнослужащих поддерживают сотни жителей региона, которые плетут маскировочные сети, шьют одежду, мастерят блиндажные свечи, отправляют тысячи посылок на передовую, среди которых есть сотни закупленных дронов, средств связи, десятки автомобилей и других необходимых вещей.

«В свою очередь, мы, правительство Псковской области, сделаем всё, чтобы вас поддержать, помочь вашим семьям окружить заботой и вниманием ваших близких», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознамённый полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк дивизии награждены орденами Суворова.

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