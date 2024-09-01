Александр Котов: Псковские десантники – слава и гордость России

12:35, 01 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с 85-й годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Псковская дивизия ВДВ – одно из самых известных и заслуженных соединений Вооружённых сил Российской Федерации. Её история связана не только с созданием и становлением воздушно-десантных войск, но и неразрывно переплетена с судьбой страны. С 1939 года воины прославленной 76-й дивизии защищают свой народ и суверенитет государства, проявляя беспримерную стойкость и отвагу», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что мужество и героизм «крылатой пехоты» стали эталоном преданности Отчизне, образцом боевой доблести, десантного братства и преемственности воинских традиций.

«Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, бойцы 6-й роты, участники специальной военной операции – для всех поколений псковских десантников интересы Родины остаются превыше всего. На протяжении всей истории легендарной гвардейской дивизии здесь следуют принципам: «Никто, кроме нас» и «Мы всюду там, где ждут Победу». Убеждён, что так будет и впредь – десантники никогда не подведут свою страну и свой народ. Вы – слава и гордость России!» – заключил Александр Котов.