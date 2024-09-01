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Александр Котов поздравил военнослужащих Псковской дивизии во время торжественной церемонии

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии во время торжественной церемонии в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 1 сентября.

Александр Котов поздравил военнослужащих 76-й Псковской дивизии во время торжественной церемонии. Фото: ПАИ

«Одно из самых боеспособных соединений вооружённых сил нашей страны. Всё это стало возможным благодаря тому, что здесь в своё время служили ветераны, те люди, которые сейчас уже стали ветеранами. Всё это стало возможным, потому что сегодня в нашей дивизии служат настоящие, отважные, поистине героические бойцы, которые выбрали своей профессией великую честь защищать нашу Родину. Мы гордимся прошлыми победами, мы гордимся вами сегодня. И я уверен, мы, как и вся наша страна, будем гордиться вами всегда», – подчеркнул Александр Котов.

Он поблагодарил ветеранов, а также тех, кто сегодня находится на передовых рубежах, выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

«Конечно же, вечная память всем, кто сложил свои головы, защищая интересы нашей страны. Дивизия дислоцируется в Пскове. Мы уже стали близкими и родными: вы выполняете боевые задачи, а мы помогаем вам, помогали и будем помогать всем, чем только сможем. С праздником, дорогие друзья! Успешного выполнения боевых задач!» – заключил Александр Котов.

Ранее сообщалось, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознамённый полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк дивизии награждены орденами Суворова.

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