Борис Елкин поздравил военнослужащих 76-й Псковской дивизии с 85-летием со дня образования

14:43, 01 сентября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил командование, военнослужащих и ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова с 85-летием со дня образования. Поздравление глава города опубликовал в своём Telegram-канале.

«Легендарная 76-я десантно-штурмовая дивизия отмечает 85 лет со дня образования. С особой гордостью поздравляю командование, военнослужащих и ветеранов соединения с этой знаковой датой в истории воздушно-десантных войск России. Наша дивизия – это не просто воинское формирование, это настоящая школа жизни, которая воспитывает лучших из лучших. За годы своей славной истории она стала символом мужества, чести и героизма», – подчеркнул Борис Елкин.

Он отметил, что псковские военнослужащие доказали, что дух и сила российского десантника способны преодолеть любые преграды и добиться победы в самых сложных условиях.

«Псковский десант и сегодня с честью выполняет задачи государственной важности в зоне специальной военной операции. В этот юбилейный день хочу пожелать всем вам здоровья, счастья, мирного неба и нашей общей Победы!» – заключил глава города.