Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта

15:37, 01 сентября 2024, ПАИ

Поликлиника в Пустошке возобновляет работу в тестовом режиме после ремонта 2 сентября. Об этом пишет газета «Вперёд».

В медицинской организации был выполнен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Фото: филиал межрайонной больницы



Фото: филиал межрайонной больницы



Фото: филиал межрайонной больницы



Фото: филиал межрайонной больницы



Фото: филиал межрайонной больницы









«В течение месяца поликлиника будет дооснащаться необходимым оборудованием, но врачи уже ждут пациентов в отремонтированном здании», – отметили в газете.

Поликлиника работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу – в режиме дежурного врача.