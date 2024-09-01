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Общество

Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта

Поликлиника в Пустошке возобновляет работу в тестовом режиме после ремонта 2 сентября. Об этом пишет газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: филиал межрайонной больницы

В медицинской организации был выполнен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение».

  • Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
    Фото: филиал межрайонной больницы
  • Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
    Фото: филиал межрайонной больницы
  • Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
    Фото: филиал межрайонной больницы
  • Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
    Фото: филиал межрайонной больницы
  • Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
    Фото: филиал межрайонной больницы

«В течение месяца поликлиника будет дооснащаться необходимым оборудованием, но врачи уже ждут пациентов в отремонтированном здании», – отметили в газете.

Поликлиника работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу – в режиме дежурного врача.

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Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта

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