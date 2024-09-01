Поликлиника в Пустошке возобновляет работу после ремонта
Поликлиника в Пустошке возобновляет работу в тестовом режиме после ремонта 2 сентября. Об этом пишет газета «Вперёд».
В медицинской организации был выполнен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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Фото: филиал межрайонной больницы
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Фото: филиал межрайонной больницы
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Фото: филиал межрайонной больницы
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Фото: филиал межрайонной больницы
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Фото: филиал межрайонной больницы
«В течение месяца поликлиника будет дооснащаться необходимым оборудованием, но врачи уже ждут пациентов в отремонтированном здании», – отметили в газете.
Поликлиника работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу – в режиме дежурного врача.
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