Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
До 5 сентября продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Ключевыми темами форума станут социальное проектирование, молодёжные парламенты, патриотическое воспитание молодёжи Союзных государств, проекты и программы. Также в рамках форума пройдут написание и защита проектов участников, творческие мастерские, спортивные соревнования.
Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодёжи.
Подать заявку на участие можно до 5 сентября на сайте, в том числе и на грантовый конкурс Росмолодёжи.
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Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
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