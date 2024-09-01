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Общество

Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября

До 5 сентября продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами. Фото: организаторы

Ключевыми темами форума станут социальное проектирование, молодёжные парламенты, патриотическое воспитание молодёжи Союзных государств, проекты и программы. Также в рамках форума пройдут написание и защита проектов участников, творческие мастерские, спортивные соревнования.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодёжи.

Подать заявку на участие можно до 5 сентября на сайте, в том числе и на грантовый конкурс Росмолодёжи.

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