В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»

19:55, 01 сентября 2024, ПАИ

Цикл концертов «Летние вечера в русской усадьбе» сезона 2024 года завершился. По традиции камерные концерты проходили в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» по субботам. Об этом сообщается в группе «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

В зелёной гостиной усадьбы звучали произведения русских и зарубежных поэтов, писателей и музыкантов XVIII–XX столетий.

Гостями усадьбы в июле и августе стали лауреаты международных конкурсов: актриса Анна Яковлева, виолончелист Николай Егоров и пианистка Валентина Сергиенко, певица Наталия Кривёнок и артист кино Дмитрий Ефименко, певица Екатерина Лескова и пианистка Анастасия Косинова, скрипач Владимир Семянников и пианистка Лилия Остроушко, пианист Владимир Беломестных, певица Кристина Евдокимова и пианист Борис Шелков.

Музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов всегда пользуются большой популярностью у меломанов – слушателями семи камерных концертов этим летом стали более трёхсот человек, отметили в Пушкинском заповеднике.