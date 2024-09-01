В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»
Цикл концертов «Летние вечера в русской усадьбе» сезона 2024 года завершился. По традиции камерные концерты проходили в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» по субботам. Об этом сообщается в группе «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте».
В зелёной гостиной усадьбы звучали произведения русских и зарубежных поэтов, писателей и музыкантов XVIII–XX столетий.
Гостями усадьбы в июле и августе стали лауреаты международных конкурсов: актриса Анна Яковлева, виолончелист Николай Егоров и пианистка Валентина Сергиенко, певица Наталия Кривёнок и артист кино Дмитрий Ефименко, певица Екатерина Лескова и пианистка Анастасия Косинова, скрипач Владимир Семянников и пианистка Лилия Остроушко, пианист Владимир Беломестных, певица Кристина Евдокимова и пианист Борис Шелков.
Музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов всегда пользуются большой популярностью у меломанов – слушателями семи камерных концертов этим летом стали более трёхсот человек, отметили в Пушкинском заповеднике.
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