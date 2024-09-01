Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»

Цикл концертов «Летние вечера в русской усадьбе» сезона 2024 года завершился. По традиции камерные концерты проходили в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» по субботам. Об этом сообщается в группе «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе». Фото: «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте»

В зелёной гостиной усадьбы звучали произведения русских и зарубежных поэтов, писателей и музыкантов XVIII–XX столетий.

Гостями усадьбы в июле и августе стали лауреаты международных конкурсов: актриса Анна Яковлева, виолончелист Николай Егоров и пианистка Валентина Сергиенко, певица Наталия Кривёнок и артист кино Дмитрий Ефименко, певица Екатерина Лескова и пианистка Анастасия Косинова, скрипач Владимир Семянников и пианистка Лилия Остроушко, пианист Владимир Беломестных, певица Кристина Евдокимова и пианист Борис Шелков.

Музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов всегда пользуются большой популярностью у меломанов – слушателями семи камерных концертов этим летом стали более трёхсот человек, отметили в Пушкинском заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 сентября 2024

В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»
01 сентября 2024

​Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
01 сентября 2024

Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
01 сентября 2024

Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»
01 сентября 2024

Александр Котов поздравил военнослужащих Псковской дивизии во время торжественной церемонии
01 сентября 2024

Михаил Ведерников – о псковских десантниках: Список ваших побед растёт с каждым днём
01 сентября 2024

Заместитель министра обороны России: Нынешнее поколение десантников 76-й дивизии достойно продолжает традиции своих предшественников
01 сентября 2024

Празднование 85-летия 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...