Старинные керамические сосуды обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове

20:24, 01 сентября 2024, ПАИ

Несколько старинных керамических сосудов обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Находка датируется XVII–XVIII веками, сообщили специалисты. Сосуды обнаружили 31 августа. Их извлекали из земли и упаковывали. «Они станут достойным украшением археологической коллекции раскопа и будущих экспозиций Псковского музей-заповедника», – подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что несколько интересных находок обнаружили археологи в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, в частности гребень из бивня моржа и старинную запонку.