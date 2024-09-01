Старинные керамические сосуды обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове
Несколько старинных керамических сосудов обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Находка датируется XVII–XVIII веками, сообщили специалисты. Сосуды обнаружили 31 августа. Их извлекали из земли и упаковывали. «Они станут достойным украшением археологической коллекции раскопа и будущих экспозиций Псковского музей-заповедника», – подчеркнули специалисты.
Ранее сообщалось, что несколько интересных находок обнаружили археологи в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, в частности гребень из бивня моржа и старинную запонку.
Приём врачей кардиологического и эндокринологического профилей организовали в ФАПе Порховского района
Старинные керамические сосуды обнаружили археологи в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове
Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября