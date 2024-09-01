Крупную партию маскировочных сетей для отправки военнослужащим предоставил один из псковских заводов
Партия маскировочных сетей для отправки военнослужащим прибыла в Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. На передовую передадут 90 сетей, сообщили ПАИ в организации.
Помощь в предоставлении сетей оказал один из псковских заводов.
«Все сети выполнены из особенной ткани, которая позволит защититься от тепловизора и сохранит жизни нашим военным. Сети и покрывала данного производителя уже неоднократно были испытаны ребятами на передовой и зарекомендовали себя очень хорошо», – отметили специалисты центра.
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