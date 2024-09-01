Семь новых общественных колодцев оборудовали в Жижицкой волости Куньинского района

21:38, 01 сентября 2024, ПАИ

Семь новых общественных колодцев появились в Жижицкой волости Куньинского района в рамках региональной программы «Благоустройство сельских территорий». Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт колодцев стал возможен благодаря победе Куньинского района в конкурсе проектов среди муниципальных образований Псковской области.

«Спасибо всем коллегам, кто принял участие в подготовке и реализации данного проекта», – сказал Олег Лебедев.