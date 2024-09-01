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Приём врачей кардиологического и эндокринологического профилей организовали в ФАПе Порховского района

Приём врачей кардиологического и эндокринологического профилей организовали в недавно построенном ФАПе в деревне Боровичи по инициативе депутатского корпуса Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Порховского района.

​Приём пациентов кардиологического и эндокринологического профилей организовали в ФАПе Порховского района. Фото: пресс-служба администрации Порховского района

Приём вели заведующий отделением неотложной кардиологии с ПРИТ, врач-кардиолог О. А. Кудрявцева, заведующий отделением эндокринологии, главный внештатный специалист Псковской области, врач-эндокринолог Е. О. Ильяшенко в пятницу, 30 августа

Руководителем группы врачей выступил заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Самир Аль-Араби.

«Благодаря помощи, оказанной со стороны Порховской межрайонной больницы, была организована доставка пациентов из отдалённых населённых пунктов – из села Павы, деревень Берёза, Дубровно, Полоное. Пациенты по достоинству оценили выездной приём врачей, поскольку многим из обратившихся было назначено нужное и своевременное лечение», – отметили в администрации.

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