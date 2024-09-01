В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту убийства на железной дороге

23:11, 01 сентября 2024, ПАИ

В Псковской области по факту убийства помощника машиниста на железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что 31 августа машинист эксплуатационного локомотивного депо Дно Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения тяги находился в кабине тепловоза. Состав следовал по перегону железнодорожных станций Струги-Красные – Плюсса Псковской области.

В ходе конфликта с помощником машиниста обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары руками по различным частям тела. Кроме того, применил нож и ударил жертву в область грудной клетки.

После чего он вытолкнул пострадавшего через открытую дверь задней секции двигавшегося тепловоза грузового поезда. От полученных травм мужчина скончался. Допрошенный вину признал.

Проводится комплекс следственных действий, также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.