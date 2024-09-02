Нормальное количество выпадающих за день волос назвали россиянам
При естественном обновлении волосяного покрова нормой является 50–100 выпадающих волос ежедневно, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс, пишет РИА Новости.
На количество выпадающих волос влияют генетика, питание, возраст, стрессы, гормональные изменения, время года, а также приём определённых лекарств и уходовые средства.
Если в течение недели выпало примерно 350 волос, то это считается нормой, если больше – стоит обратиться к специалисту.
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