Нормальное количество выпадающих за день волос назвали россиянам

08:44, 02 сентября 2024, ПАИ

При естественном обновлении волосяного покрова нормой является 50–100 выпадающих волос ежедневно, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс, пишет РИА Новости.

На количество выпадающих волос влияют генетика, питание, возраст, стрессы, гормональные изменения, время года, а также приём определённых лекарств и уходовые средства.

Если в течение недели выпало примерно 350 волос, то это считается нормой, если больше – стоит обратиться к специалисту.