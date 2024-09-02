19-летний парень попал под машину в Псковском районе

08:52, 02 сентября 2024, ПАИ

Молодой человек попал под машину в деревне Портянниково Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло в Александровском проезде во дворе дома № 2.

Прибывшие медики бригады медицины катастроф госпитализировали пешехода в медицинское учреждение. На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.