19-летний парень попал под машину в Псковском районе
Молодой человек попал под машину в деревне Портянниково Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло в Александровском проезде во дворе дома № 2.
Прибывшие медики бригады медицины катастроф госпитализировали пешехода в медицинское учреждение. На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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