Псковские росгвардейцы обеспечивают безопасность на школьных линейках

09:59, 02 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» Росгвардии вместе с минно-разыскными собаками обследовали места, где проводят школьные линейки. После этого учреждения взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Кроме того, сотрудники спецподразделений и вневедомственной охраны ведомства присутствуют при проведении торжественных линеек.

Всего за август росгвардейцы проверили более 500 образовательных учреждений. Сотрудники ведомства проверили паспорта безопасности, а также наличие датчиков сигнализации, систему оповещения и систему видеонаблюдения.