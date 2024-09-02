Часть объектов Псковского музея сегодня закрыты на выходной

10:22, 02 сентября 2024, ПАИ

Часть объектов Псковского музея сегодня закрыты на выходной, напомнили в пресс-службе учреждения.

Закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

Но в этот день можно посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;

– Двор Постникова, где вас ждут выставки «Сокровища из старого буфета», «Носили с гордостью они отличья знаки…» и многие другие;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Покровскую башню.