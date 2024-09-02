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Происшествия

Стали известны подробности столкновения автомобиля и рейсового автобуса в Пскове

Подробности столкновения автомобиля и рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на площади Ленина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на площади Ленина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на площади Ленина в Пскове
    Фото: ПАИ

ДТП произошло 30 августа в 16:25. По уточненной информации, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi на улице Советской, 1/3 при повороте направо выехала на полосу встречного движения, в результате машина столкнулась с рейсовым автобусом НефАЗ под управлением 35-летнего псковича.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса – 2023, 1995, 1975 и 1972 годов рождения. Они получили ушибы и не были госпитализированы. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. У женщины-водителя имелись признаки алкогольного опьянения, водитель автобуса был трезв, уточнили в пресс-службе.

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