До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 сентября

11:59, 02 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 3 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, а днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет выше нормы.