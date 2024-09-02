Пьяная петербурженка с грудным ребёнком попала в ДТП в Псковской области
Пьяная 36-летняя петербурженка с грудным ребёнком попала в ДТП в Псковской области, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло между деревнями Детково и Сеглицы в Плюсском районе. Водитель Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, вылетела в кювет и протаранила дерево.
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате ДТП пострадала девочка 2024 года рождения. Она госпитализирована в критическом состоянии.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>