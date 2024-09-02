Пьяная петербурженка с грудным ребёнком попала в ДТП в Псковской области

12:15, 02 сентября 2024, ПАИ

Пьяная 36-летняя петербурженка с грудным ребёнком попала в ДТП в Псковской области, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло между деревнями Детково и Сеглицы в Плюсском районе. Водитель Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, вылетела в кювет и протаранила дерево.

В результате ДТП пострадала девочка 2024 года рождения. Она госпитализирована в критическом состоянии.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.