Молодёжь из девяти стран посетила Изборский музей

13:11, 02 сентября 2024, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» посетила делегация молодёжи из девяти стран мира – Австрии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Киргизии, Молдавии, Польши, Словакии и Южной Осетии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника







«Ребята, приехавшие в Изборск, – наши молодые соотечественники, проживающие за рубежом и в 2024 году ставшие победителями олимпиад и конкурсов на знание русского языка, отечественной истории и культуры», – уточнили в пресс-службе.

Делегация из 40 человек была разделена на две группы. Научные сотрудники музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова и Дмитрий Латышев провели для молодых людей из-за рубежа две отдельные экскурсии по Изборской крепости: гости прошли по Никольскому захабу, узнали об архитектурных особенностях Никольского собора Изборска, спустились вниз по тайному лазу к воде, через Колокольную башню поднялись на крепостные прясла, осмотрели башню Луковка, через тайный выход покинули крепость и прогулялись до Словенских ключей, где насладились главными природными достопримечательностями Изборска – тенистой прохладой, целебными ключевыми водопадами и потрясающим видом на лебединое Городищенское озеро. Завершилась познавательная прогулка у Корсунской часовни и западной стены Изборской крепости.

Отметим, что программу знакомства с достопримечательностями Псковской области проводит Федеральное агентство по делам СНГ и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).