В Псковской области отремонтировано больше 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель

13:21, 02 сентября 2024, ПАИ

Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировано по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Трасса связывает Смоленскую и Псковскую области.

«До начала ремонта по поводу состояния дороги поступало огромное количество жалоб от жителей и гостей региона. Благодаря поддержке федерального центра и выделенному региональному финансированию начали ремонтировать дорогу крупными участками», – уточнил губернатор.

В прошлом году обновлено 9,7 км трассы, теперь к нормативу привели еще 17 км в Усвятском и Невельском муниципальных округах.

До конца октября подрядчик отремонтирует ещё два участка трассы общей протяженностью порядка 22 км.