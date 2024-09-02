Псковская прыгунья в высоту остановилась в шаге от награды последнего старта сезона

14:22, 02 сентября 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заняла четвёртое место во Всероссийских соревнованиях «Новая высота», которые прошли в Прохладном Кабардино-Балкарии, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Наталья Спиридонова взяла с первой попытки три начальные высоты. В итоге псковичка справилась с планкой на высоте 1,88 метра, но не смогла преодолеть с трёх попыток следующую высоту. Победителем соревнований впервые в сезоне стала москвичка Дарья Слепова, серебро на счету белорусской спортсменки Карины Демидик, а бронза у лидера летного сезона российских прыжков в высоту Марии Кочановой.

Лучшим результатом Натальи Спиридоновой в летнем сезоне остаётся серебро Кубка России, где псковская спортсменка преодолела высоту 1,95 метра.

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