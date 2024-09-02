Студенты исторического факультета ПсковГУ будут выпускать журнал Turris

13:53, 02 сентября 2024, ПАИ

Студенты исторического факультета ПсковГУ будут выпускать журнал Turris («башня» на латыни). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«В названии журнала заложен особый смысл, – отметили создатели. – Новый журнал – цитадель юношеского огня и молодецкого запала среди равнодушия и невежества современной молодёжи. Это открытая печатная платформа для студенческих публикаций по истории и философии, для литературных произведений».

Сейчас журнал выпускает серию интервью-знакомств со студентами: герои делятся идеями для работы журнала, вдохновением и немного рассказывают о себе. Принять участие в интервью может каждый, достаточно написать в группу журнала https://m.vk.com/turris_magazine.