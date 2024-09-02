Окта-трик сделал пскович в матче чемпионата Псковской области по футболу

15:10, 02 сентября 2024, ПАИ

Окта-трик сделал пскович Антон Паранин в матче чемпионата Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В 11-м туре чемпионата Псковской области по футболу гдовская «Чайка» принимала у себя в гостях футбольный клуб «Псков». Матч завершился разгромной победой псковичей со счётом 15:0.

Восемь мячей или окта-трик в ворота гдовской команды забил нападающий гостей Антон Паранин.

После проведённого матча «Псков» в таблице зоны «Север» вышел на второе место.

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