Окта-трик сделал пскович в матче чемпионата Псковской области по футболу
Окта-трик сделал пскович Антон Паранин в матче чемпионата Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.
В 11-м туре чемпионата Псковской области по футболу гдовская «Чайка» принимала у себя в гостях футбольный клуб «Псков». Матч завершился разгромной победой псковичей со счётом 15:0.
Восемь мячей или окта-трик в ворота гдовской команды забил нападающий гостей Антон Паранин.
После проведённого матча «Псков» в таблице зоны «Север» вышел на второе место.
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