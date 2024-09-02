Псковичка завоевала три медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

15:26, 02 сентября 2024, ПАИ

Псковичка Людмила Мясникова завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Чемпионат ветеранов», которые прошли в Смоленской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

Среди спортсменок категории Ж75 Людмила Мясникова заняла третье место в дисциплинах «кросс – спринт» и «кросс – классика», а также второе место в «кросс – лонге». В разных категориях Мясниковой противостояли спортсменки из Москвы и Московской области.

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