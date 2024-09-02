Игорь Иванов поздравил псковичей с началом нового учебного года

15:54, 02 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил преподавателей, учащихся школ, вузов, техникумов и лицеев, а также родителей с началом нового учебного года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день символизирует начало нового учебного года, полного открытий и возможностей. Пусть каждый урок будет интересным, а каждый день – насыщенным новыми знаниями и открытиями», – отметил в своём обращении лидер регионального профдвижения.

Он также пожелал всем вдохновения, терпения и успехов в учебе. «Пусть этот год принесёт много радости и ярких моментов!» – заключил Игорь Иванов.