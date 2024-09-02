Учиться станет проще: как Сбер удивил и чем помог псковским студентам

17:29, 02 сентября 2024, ПАИ

Начало учебного года для многих начало новой жизни. Вчерашних школьников, а теперь студентов, это касается особенно. Всё будто впервые: новая обстановка, знакомства, обстоятельства. Вроде, та же учёба, но со своими правилами. Впереди много неизвестного, и не у всех получается пройти этот рубеж без переживаний. Но мягкой акклиматизации в студенческой среде легко помочь.

Праздничный студенческий марафон

2 сентября на живописном берегу Псковы в Финском парке Псковский государственный университет вместе с региональным комитетом по молодёжной политике провёл большой студенческий праздник. Да что праздник, настоящий пятичасовой марафон, где было время и повеселиться, и задуматься над перспективами.

В парке разместились несколько интерактивных площадок всех средних и высших учебных заведений Псковской области. Преподаватели и администрация того же университета теперь не небожители из деканата, а простые и понятные взрослые, которые рады обоюдному взаимопониманию. Когда что-то не ясно, всегда проще спросить об этом в неформальной обстановке, а ещё лучше увидеть собственными глазами, что вообще такое эта студенческая жизнь, чем её можно разнообразить и как упростить.

К большому празднику присоединился и Сбер, которому есть что предложить студентам. Да и не лишним будет напомнить, что в отделение банка можно наведаться не только за тем, чтобы забрать карточку, на которую будет падать стипендия.

Учимся питчингу и эмпатии на технологиях Сбера

Новый учебный год на то и учебный, чтобы узнавать и пробовать что-то неизвестное. И на площадке Сбера таких возможностей было в изобилии. Самыми популярными активностями стали метавселенная и VR-очки. Время от времени на площадке даже возникала небольшая очередь из желающих попробовать на себе новые технологии Сбера.

Теперь обо всем подробнее. Метавселенная – это площадка для знакомства с технологичными и человекоцентричными продуктами Сбера через развлечения и игровые механики. Объяснять и показывать сложное через простые вещи – лучший метод.

Ребята поняли, буквально увидели и услышали, как работает метавселенная. При входе в виртуальное пространство нужно было выбрать для себя ник и аватар. После можно было пообщаться между собой в чате, прогуляться по галерее с картинами, сгенерированными нейросетью Kandinsky, пройти квиз на тему технологий и профессий будущего, побеседовать с нейросетевой моделью Сбера GigaChat и даже попрыгать по колонкам SberBoom.

При помощи VR-симулятора можно было потренировать ораторское искусство и прокачать навыки питчинга (краткая презентация своего проекта). Всё это очень и очень пригодится студентам. Умение презентовать себя и свои идеи – уже полдела.

Для этого в тренажере СберУниверситета воссоздан большой конференц-зал, в котором вместо людей сидят аватары. Они очень по-разному могут реагировать на выступление спикера. В теории из виртуального конференц-зала можно уйти под неодобрительный свист. В симуляции как в жизни: во время презентации не к месту звонит чей-то телефон. В режиме практики подсказок нет, нужно полагаться только на опыт. Но можно было выбрать и режим тренировки, в этом случае система подсказывала, как правильно отреагировать на нестандартную и некомфортную ситуацию.

После испытания каждый участник получил анализ своего выступления не только на месте, но и на электронную почту.

Симулятор СберУниверситета отлично помогает тем, кто пока не привык выступать перед большой аудиторией, но очень хочет научиться. Такой тренажер, например, используется в очной программе обучения СберУниверситета «Презентация: публичные выступления».

Также Сбер предложил студентам потренировать эмпатию с помощью VR-очков. В них можно было посмотреть серию видео, снятых на панорамную камеру. Каждый ролик погружал зрителя в непростые жизненные ситуации, с которыми, возможно, придётся столкнуться в реальной жизни. На несколько минут пришедшие на площадку Сбера могли перевоплотиться в человека в инвалидном кресле, в незрячего или слабослышащего пожилого человека. Симуляция позволяет испытать, что чувствуют эти люди, с какими сложностями они имеют дело каждый день и как им можно помочь.

План Б для студентов коммерческих отделений

Учёба – прекрасно, учёба через развлечение – вдвойне прекрасно, но высшее образование – не всегда бесплатный процесс. Брать деньги из кармана родителей – вариант, которые подходит не всем. Потому пришедшим на площадку в парке студентам коммерческих отделений и тем, кто только планирует поступать, Сбер предложил другой способ решения этой задачи.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





























Речь об образовательном кредите со ставкой в 3% годовых и периодом погашения до 15 лет. Кредит можно погасить и досрочно.

Такой кредит заметно расширяет пространство для манёвра: если не хватило баллов для поступления на бюджет, есть возможность, не снижая запросы к качеству обучения, остаться на платном отделении. Ещё можно подавать документы в вузы с заведомо высоким проходным баллом. Ведь зачастую возможность поступить на бюджет снижается за счёт увеличения числа абитуриентов-льготников, в этой ситуации образовательный кредит может дать дополнительную уверенность.

Кредит на образование в Сбере доступен даже для заёмщиков без кредитной истории с 18 лет, а также с 14 лет при письменном согласии одного из родителей (законных представителей).

Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе с лицензией и аккредитацией.

Процесс получения кредита очень простой: студент подписывает договор с вузом о платном обучении, приносит документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма зачислится на счёт вуза.

Погашение кредита предусматривает льготный период на всё время обучения плюс девять месяцев, во время которых можно не погашать основной долг, а отдавать только проценты по кредиту. Это даёт время найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит. Погашение возможно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробности об образовательном кредите с господдержкой – на сайте Сбера.