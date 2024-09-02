В колледже ПсковГУ оборудована новая волейбольная площадка

16:24, 02 сентября 2024, ПАИ

Новая волейбольная площадка появилась в колледже Псковского государственного университета. Она оборудована во внутреннем дворе на улице Яна Фабрициуса, 16, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Площадка появилась в рамках проекта «Корпоративная программа здорового образа жизни работников и обучающихся ПсковГУ». Он включён в стратегический проект «Здоровый регион. Здоровый муниципалитет. Здоровый университет», который реализуется в вузе при поддержке программы академического лидерства «Приоритет 2030».

В перспективе здесь смогут проводить турниры, соревнования, дружеские встречи, элементы занятий по физкультуре. Также площадкой будут пользоваться преподаватели. Первое соревнование состоялось уже сегодня: на дружеском турнире по волейболу, посвящённом Дню знаний, встретились команды колледжей Пскова.

Добавим, что в этом году в колледж ПсковГУ зачислено 650 студентов.