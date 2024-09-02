Летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6%

17:24, 02 сентября 2024, ПАИ

Летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6 % по сравнению с показателями прошлого года, сообщает управляющая компания «Новапорт Холдинг».

За три летних месяца общий пассажиропоток аэропорта «Псков» составил 44 151 человек. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Калининград и Минеральные Воды. В связи с возросшим спросом добавлен дополнительный рейс на Москву. С июля рейсы в столицу осуществляются ежедневно утром и вечером.

По итогам августа количество обслуженных пассажиров увеличилось в сравнении с августом 2023 года на 4,5 %, составив 13 642 человека.

Из аэропорта Пскова регулярные рейсы осуществляются в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу. Перелёты организуют две авиакомпании.

Действующие соглашения с авиационными партнёрами аэропорта позволяют прогнозировать сохранение динамики пассажирских и грузовых перевозок до конца года и увеличение пассажиропотока ещё на 70 тысяч человек, отметили в «Новапорт Холдинг».

Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги является международным аэропортом класса В, оборудован для обслуживания внутренних и международных рейсов. С мая 2022 года входит в состав компании «Новапорт Холдинг».