В Пскове начались съёмки просветительских видеороликов о памятниках ЮНЕСКО

17:40, 02 сентября 2024, ПАИ

На выходных начались первые съёмки проекта «Тайны псковских храмов», одержавшего победу в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея» администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Всего планируется снять 10 видеосюжетов об архитектурных памятниках ЮНЕСКО в Пскове. Все они будут публиковаться в свободном доступе в сообществе проекта (https://vk.com/public198732109). Первый выпуск будет посвящён древнему храму XII века – собору Рождества Иоанна Предтечи.

Ведущими проекта станут Вениамин и Милана. Они расскажут зрителям об особенностях псковского архитектурного стиля и о том, как он формировался.