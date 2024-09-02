В Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа

18:32, 02 сентября 2024, ПАИ

В Псковской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа сегодня, 2 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

В осенний период этого года планируется привить почти 350 тысяч человек, в том числе 70 тысяч детей. В Псковскую область уже поступила первая партия вакцины, которая позволит провакцинировать почти 50 тысяч детей.

В регион поступили три вида вакцины отечественного производства для разных категорий граждан: «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Совигрипп». Поступившие препараты уже распределены между всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

На территории области работают четыре лаборатории, осуществляющие ПЦР-диагностику ОРВИ, гриппа и COVID-19. В медицинских организациях создан запас диагностических экспресс-тестов для проведения исследований на грипп и COVID-19 методом ИХА, отметили в профильном комитете.

В регионе функционируют три амбулаторных центра компьютерной томографии: на базе псковского и великолукского подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы и Псковской городской поликлиники. В районных и межрайонных больницах обеспечена возможность ранней диагностики внебольничных пневмоний с рентгенологическим и лабораторным подтверждением.

Обеспечена систематическая подготовка медицинских работников по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, COVID-19, внебольничных пневмониях с использованием соответствующих клинических рекомендаций.