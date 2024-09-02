Посвящённый 80-летию Великой Победы международный круглый стол состоялся в псковской библиотеке

19:08, 02 сентября 2024, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоялся международный круглый стол, посвящённый 80-летию Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Встреча прошла в рамках Дней Витебской области в Пскове. В работе круглого стола приняли участие руководители и ведущие специалисты Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина и Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, краеведы, работники образования и культуры. Модератором встречи выступил доктор исторических наук, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов.

План совместных мероприятий, разработанных в Псковской и Витебской областях в соответствии с различными протоколами стран – участниц СНГ и межправительственными соглашениями, подписали начальник управления культуры Витебского облисполкома Пётр Подгурский, директор Витебской областной библиотеки Татьяна Адамян, исполняющая обязанности генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова.