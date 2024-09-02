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Старт новому учебному году дан в Финском парке Пскова

Торжественный старт нового учебного года прошёл в Финском парке Пскова в рамках празднования Дня знаний, сообщает корреспондент ПАИ.

Старт новому учебному году дан в Финском парке Пскова. Фото здесь и далее: ПАИ

К присутствующим от лица губернатора Михаила Ведерников обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Желаю всем вам, профессорско-преподавательскому составу, студенчеству, чтобы этот учебный год стал для вас этапом новых достижений, профессиональных и личных побед. Отдельно хочу обратиться к студентам. Друзья, верьте в свои мечты, знайте, что вы сделали правильный выбор – выбор Псковского государственного университета и наших псковских государственных профессиональных колледжей. Верьте в свои мечты и ставьте самые амбициозные цели. Мы с вами, мы рядом, желаем вам всегда быть лучшими и беречь, дорожить и развивать Псковскую область», – сказала Вера Емельянова.

Кроме того, студентов и школьников от лица главы города Бориса Елкина и от себя лично поздравил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Очень здорово, что так много вас собралось: эта энергия, эта молодость – даже по-хорошему завидую вашему настроению. Я хочу пожелать вам, чтобы образовательный маршрут ПсковГУ у вас сложился исключительно позитивно, чтобы вы каждый день приходили на учёбу с радостью, чтобы вам нравилось в нашем городе. Я очень хочу, чтобы вы полюбили наш родной Псков так же, как любим его мы. Я знаю, что многие из вас приехали и поступили на первый курс. И я искренне желаю, чтобы город Псков раскрылся для вас, для каждого из вас и вы нашли себя в нашем городе. А теперь я обращаюсь к выпускникам. Как сложится ваша жизнь дальше после университета – неизвестно, но знаете одно: мы всегда ждём вас обратно. Родной город Псков любит вас, ценит и ждёт. Поэтому самореализуйтесь, будьте счастливы, у вас обязательно всё получится. С праздником!» – отметил Алексей Несмашный.

Также слова напутствия студентам сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина: «Всем вам везёт, потому что у вас замечательная пора. Вы в университете можете ошибаться. Я желаю вам воспользоваться возможностями, которые дают страна, регион, университет. Каждый, кто хочет получить профессию, знайте, что мы с профессорско-преподавательским составом для этого приложим все усилия. Я хочу, чтобы ПсковГУ кому-то подсказал, как достичь своей мечты!»

Добавим, что на площадке Финского парка в 20:00 в рамках областного Дня знаний выступит группа «Интонация».

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