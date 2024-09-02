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Общество

Более 41 млн свежих цветов поступило на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области к 1 сентября

Ввоз 1 089 партий срезанных цветов на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области проконтролировали таможенные инспекторы в августе. Общий объём продукции составил 41,7 миллиона штук, происхождение цветов – из 23 стран мира, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Более 41 млн свежих цветов поступило на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области к 1 сентября. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ввезённый объём импортных партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов и эустом, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, поступил на территории Псковской области (35,7 миллиона штук) и Санкт-Петербурга (6 миллионов штук).

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены по адресу получателей.

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