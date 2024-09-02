На площадке ПсковГУ прошла стратегическая проектная сессия для первокурсников-медалистов

21:26, 02 сентября 2024, ПАИ

Стратегическая проектная сессия, приуроченная к началу учебного года, состоялась в Псковском государственном университете. Её участниками стали руководители высших и средних специальных учреждений области и студенты-первокурсники вузов региона, имеющие медаль «За особые успехи в учении» I и II степеней, а также высокий средний балл ЕГЭ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Для вас сегодня особенный день – день, когда у вас начинается университетская деятельность, взрослая жизнь, когда ты получаешь профессию, познаёшь себя и можешь уже показать первые результаты своего труда для своего вуза, города, региона, страны. Я благодарю вас за то, что вы выбрали Псковский государственный университет и готовы приложить все усилия для реализации себя в будущей профессии. Именно вашему поколению предстоит получать знания для того, чтобы реализовать те национальные цели, которые поставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

По словам Натальи Ильиной, задача университетского образования – научить студентов отвечать на три вопроса. Первый из них: «Что я делаю?» – это позволить понять, какая компетенция формируется в каждый момент учёбы. Второй вопрос: «Зачем я предпринимаю те или иные усилия?» Ответ на него подскажет третий вопрос: «Каким образом можно добиться поставленной цели?» «Эту школу жизни даёт именно университет», – отметила ректор ПсковГУ.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил первокурсников с праздником, который они встречают в новом для себя статусе – студенческом.

«Надеюсь, вы сознательно выбрали свой профессиональный путь. Теперь осталось идти к этой цели, а для этого надо много учиться. Вместе с тем в студенчестве кроме учёбы есть и другие хорошие моменты, например дружба со своими преподавателями и однокурсниками», – сказал он.

Ребятам предложили разработать план мероприятий праздников, связанных с важными датами: с Днём Победы, Днём учителя, Днём науки, Днём университета и с другими памятными событиями. Обсудив варианты, в завершение сессии ребята поделились своими идеями с членами жюри – участниками объединённого совета обучающихся ПсковГУ и студенческими директорами.

Напомним, новый учебный год в Псковском государственном университете начали более двух тысяч студентов. На программы бакалавриата и специалитета поступило около 1 500 человек, из них очно – 1 108. На бюджетных местах будет учиться 1 144 студента. В магистратуру ПсковГУ поступило 327 человек. Большинство из них будут учиться очно на бюджетных местах. Количество зачисленных первокурсников в колледже ПсковГУ составило 650 человек.

На данный момент в университете обучается около 10 тысяч студентов. По данным приёмной комиссии ПсковГУ, в этом году число абитуриентов увеличилось на четверть. В числе ребят, подавших документы в вуз, жители 68 регионов, включая Псковскую область. Самое большое количество абитуриентов – из Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей. Наряду с жителями России заявления на поступление в вуз подали граждане 15 стран, в том числе Республики Беларусь, Латвии, Эстонии, Египта, Таджикистана, Узбекистана, Алжира и других.