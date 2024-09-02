Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников

21:52, 02 сентября 2024, ПАИ

Учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах с современным оборудованием и даже на новых площадках. Это стало возможно благодаря поддержке федерального центра и президентскому нацпроекту «Образование», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области





















Глава региона отметил, что в Опочецком педагогическом колледже оборудован «IT-куб». Здесь студенты будут изучать дополнительные программы в сфере цифровых технологий, информатики, искусственного интеллекта.

Также завершена реконструкция здания лингвистической гимназии в Печорах. Это уникальная школа нашей области: само здание историческое (ему почти 100 лет), а в гимназии дети изучают основы культуры народности сето.

Проведён капремонт и в Плюсской средней общеобразовательной школы в рамках регпроекта «Модернизация школьных систем образования». На ремонт было выделено более 117 миллионов рублей. Кроме того, отремонтирована кровля в Исской школе Пушкиногорского района.

«До конца года будет завершён ремонт ещё в пяти школах области. Этот вопрос остаётся под особым контролем», – подчеркнул губернатор.