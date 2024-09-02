Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников

Учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах с современным оборудованием и даже на новых площадках. Это стало возможно благодаря поддержке федерального центра и президентскому нацпроекту «Образование», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Обновлённые пространства
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области

Глава региона отметил, что в Опочецком педагогическом колледже оборудован «IT-куб». Здесь студенты будут изучать дополнительные программы в сфере цифровых технологий, информатики, искусственного интеллекта.

Также завершена реконструкция здания лингвистической гимназии в Печорах. Это уникальная школа нашей области: само здание историческое (ему почти 100 лет), а в гимназии дети изучают основы культуры народности сето.

Проведён капремонт и в Плюсской средней общеобразовательной школы в рамках регпроекта «Модернизация школьных систем образования». На ремонт было выделено более 117 миллионов рублей. Кроме того, отремонтирована кровля в Исской школе Пушкиногорского района.

«До конца года будет завершён ремонт ещё в пяти школах области. Этот вопрос остаётся под особым контролем», – подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 сентября 2024

Реставраторы проводят работы по усилению прясел башни Нижних решёток в Печорах
02 сентября 2024

Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников
02 сентября 2024

На площадке ПсковГУ прошла стратегическая проектная сессия для первокурсников-медалистов
02 сентября 2024

Более 16 тысяч тонн животноводческой продукции отправлено на экспорт ​с территории Псковской области с начала года
02 сентября 2024

Более 41 млн свежих цветов поступило на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области к 1 сентября
02 сентября 2024

Старт новому учебному году дан в Финском парке Пскова
02 сентября 2024

Посвящённый 80-летию Великой Победы международный круглый стол состоялся в псковской библиотеке
02 сентября 2024

В Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...