Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников
Учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах с современным оборудованием и даже на новых площадках. Это стало возможно благодаря поддержке федерального центра и президентскому нацпроекту «Образование», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
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Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
Глава региона отметил, что в Опочецком педагогическом колледже оборудован «IT-куб». Здесь студенты будут изучать дополнительные программы в сфере цифровых технологий, информатики, искусственного интеллекта.
Также завершена реконструкция здания лингвистической гимназии в Печорах. Это уникальная школа нашей области: само здание историческое (ему почти 100 лет), а в гимназии дети изучают основы культуры народности сето.
Проведён капремонт и в Плюсской средней общеобразовательной школы в рамках регпроекта «Модернизация школьных систем образования». На ремонт было выделено более 117 миллионов рублей. Кроме того, отремонтирована кровля в Исской школе Пушкиногорского района.
«До конца года будет завершён ремонт ещё в пяти школах области. Этот вопрос остаётся под особым контролем», – подчеркнул губернатор.
Новый учебный год во многих образовательных учреждениях Псковской области стартовал в обновлённых классах – Михаил Ведерников
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