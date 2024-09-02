Концерты, фестивали и интерактивные программы организуют для юных псковичей по проекту «Культура для школьников»

22:36, 02 сентября 2024, ПАИ

Интерактивные программы, тематические встречи, фестивали, концерты пройдут в первом учебном месяце в Псковской области в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятия для школьников с участием невельских пограничников пройдут в музее истории города Невеля (улица Ленина, 14) 3 и 4 сентября. Встречи приурочены к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребят научат базовым принципам оказания первой медпомощи. Члены первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» прочитают лекцию и покажут обучающий видеоролик.

Интерактивные программы русского языка, посвящённые Международному дню грамотности, можно посетить в псковской библиотеке с 1 по 30 сентября. Псковских школьников приглашает поучаствовать в мероприятии региональный центр Президентской библиотеки (Псков, Профсоюзная, 2, библиотека имени В. Я. Курбатова). Запись по телефону 72-83-98.

Специалисты регионального центра по работе с редкими и ценными документами проведут занятия по исторической географии России на основе уникального фонда отдела. Мероприятия будут проходить в сентябре каждый понедельник на Профсоюзной, 2, в библиотеке имени В. Я. Курбатова. Телефон для записи – 72-08-01.

Встреча «И превратились в белых журавлей…» пройдёт в Марьинском клубе-библиотеке Великолукского района (деревня Марьино, Берёзовая, 2) 7 сентября. Она будет посвящена истории создания ржевского мемориала и увековечиванию памяти советских солдат. Чтение стихов, прослушивание музыкальных произведений и изготовление поделок из бумаги в технике оригами ждут всех желающих. На этой же площадке пройдёт игровая программа «Читай или проиграешь» 21 сентября.

9 сентября «НЕурок географии» продолжит тему виртуальных путешествий. Площадкой станет областная библиотека имени В. Я. Курбатова, расположенная по адресу Профсоюзная, 2.Начало в 9:10 в актовом зале. Мероприятие проводится совместно с Псковским отделением Русского географического общества.

Телемост «Псков – Великие Луки», посвящённый 80-летию со дня образования Псковской области, пройдёт 13 сентября. Мероприятие проводится при участии социальных партнёров и читателей. Площадка проведения – библиотека «БиблиоЛюб» (Псков, улица Николая Васильева, 83а). Начало в 13:00.

Проведение фестиваля «Зелёные истории» запланировано на 14 сентября. Гостей ждут викторины, обмен комнатными растениями, выставка, мастер-классы, презентация книг из фонда Президентской библиотеки. Основные мероприятия фестиваля пройдут с 14:00 до 18:00 в смарт-зале Псковской библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Музыка М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» будет звучать в виртуальном концертном зале Островской детской школы искусств (Остров, улица 25 Октября, 27) 19 сентября.

Узнать об истории школьных песен советской эпохи и судьбе их авторов ребята смогут 18 сентября в Дновской центральной районной библиотеке (Дно, улица Космонавтов, 11). Там же 21 сентября пройдёт день информации «Мир русского фольклора».

Школьников города Невеля 25 сентября приглашают на литературную игру «Путешествие в волшебный мир зверей и птиц». Мероприятие посвящено юбилею советского графика и иллюстратора Никиты Чарушина. Её проведут специалисты Центральной районной библиотеки (улица Энгельса, 2). Начало в 11:00.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в Пскове с 25–28 сентября. Организатором выступает Централизованная библиотечная система города Пскова. По традиции встреча объединит создателей, читателей и тех, кто изучает детскую и подростковую литературу. Презентации книг, творческие встречи, театрализованные и деловая программы, лекции, мастер-классы и другие мероприятия ждут участников фестиваля. Гостями «Книжной яблони» станут известные российские писатели. Также будет работать постоянная выставка-ярмарка, где издательства презентуют не только книги, но и настольные игры, будут организованы игротеки. Площадка проведения – Центральная городская библиотека (улица Конная, 6).

Концерт учащихся детской школы искусств пройдёт в рамках IX областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, посвящённого 10-летию возрождения ГТО. Все желающие могут поучаствовать в мероприятии 27 сентября в Дедовичах (улица Октябрьская, 13, актовый зал). Начало в 16:00.