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Торжественное собрание и концерт прошли в Псковском колледже искусств ко Дню знаний

Торжественное собрание педагогического коллектива, студентов и родителей, посвящённое Дню знаний, и концерт состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2 сентября. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Торжественное собрание и концерт ко Дню знаний. Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Будущих артистов, преподавателей, руководителей творческих коллективов различных специализаций сферы культуры и искусства поздравили с праздником заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, первый заместитель директора колледжа искусств по учебно-методической работе Зоя Королёва, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Максим Матвеев, выпускник колледжа по специальности «социально-культурная деятельность» 2014 года, продюсер проектов событийного туризма и развития территорий в городах России Андрей Левшин, председатель студенческого совета колледжа, лидер «Движения первых» Никита Вахрушев.

На собрании были вручены благодарственные письма творческому партнёру колледжа, заведующему Родинским домом культуры Александру Иванову, преподавателю колледжа Людмиле Рюхиной, члену Союза художников России, автору двух художественных панно в фойе колледжа Геннадию Дирко.

В концертной программе Дня знаний прозвучала музыка отечественных и зарубежных композиторов в исполнении студентов Софьи Новосёловой, Анны Сергеевой, Арсения Донова, Анны Яковлевой, Елизаветы Фёдоровой, Евсевия и Нины Селиверстовых, концертмейстера Валерии Дунюшкиной, выпускницы колледжа 2024 года Анастасии Алексеевой, а также танцевальные композиции народного коллектива – хореографического ансамбля «Юность».

По ежегодной традиции собравшимся в зале представили достижения выпускников 2024 года, которые успешно поступили в ведущие творческие вузы страны, в числе которых РАМ имени Гнесиных, Санкт-Петербургский и Смоленский государственные институты культуры, Российский государственный институт сценических искусств, Академия русского балета имени Вагановой, Ростовская и Петрозаводская государственные консерватории и другие, а также тех, кто уже приступил к работе по полученным в колледже специальностям или вступил в ряды вооружённых сил.

В заключение торжественного собрания символично прозвучали песня «Стань самим собой» в исполнении эстрадного трио Марии Михайловой, Марины Анищенковой, Екатерины Чугуновой и пожелания ведущих: «Успехов в новом учебном году!»

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