65-летний мужчина пропал в Псковской области

23:14, 02 сентября 2024, ПАИ

65-летний мужчина пропал в Псковской области (деревня Любовец, Порховский район – Печоры, Печорский муниципальный округ). С 1 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Был одет в майку в сине-белую полоску, чёрную рубашку с длинным рукавом, льняные светлые штаны, кроссовки.