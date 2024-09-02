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Общество

65-летний мужчина пропал в Псковской области

65-летний мужчина пропал в Псковской области (деревня Любовец, Порховский район – Печоры, Печорский муниципальный округ). С 1 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

​65-летний мужчина пропал в Псковской области. Фото: группа «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Был одет в майку в сине-белую полоску, чёрную рубашку с длинным рукавом, льняные светлые штаны, кроссовки.

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