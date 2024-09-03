День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября

07:25, 03 сентября 2024, ПАИ

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

В этот день вспоминают жертв трагических событий, произошедших в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах страны.

По всей стране вспоминают также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.