Летом больше всего россиян отдохнуло в Турции и Краснодарском крае

07:45, 03 сентября 2024, ПАИ

Больше всего россиян летом выбрали курорты Краснодарского края для отпуска в пределах России и Турцию для отдыха за границей. Такую статистику представила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РБК.

С июня по август туристы из России совершили около 5,15 млн поездок за границу. Это на 8,4% больше, чем летом прошлого года.

Первое место с большим отрывом от конкурентов заняла Турция (летом россияне совершили порядка 2,75 млн визитов, что на 7,8% больше, чем годом ранее).

На втором месте по выездному турпотоку оказалась Абхазия. Там летом отдохнуло примерно столько же туристов — россияне совершили около 1 млн поездок, среди которых почти 45% составили однодневные экскурсанты с курортов Краснодарского края. Тройку лидеров замыкают ОАЭ. За три летних месяца в Эмираты, в том числе с целью транзита через аэропорты в третьи страны, преимущественно Юго-Восточную Азию, было совершено около 380 тыс. поездок россиян (+8% к лету 2023 года).

В топ-5 вошли Египет, куда россияне совершили около 260 тыс. поездок (+20%), и Таиланд, продемонстрировавший самый большой прирост продаж. Этим летом на курорты Таиланда россияне совершили около 223 тыс. визитов (+23%).

На внутреннем рынке абсолютным лидером стали курорты Краснодарского края — они составили 62% всех бронирований туров по России. Причем организованный турпоток туда показал прирост в 4–8% год к году в зависимости от направления. Прирост показали Анапа, Геленджик и Туапсе, а вот Большой Сочи значимого прироста в этом году не показал, Адлер даже ушел в минус.

Второе место с 12% занял Крым, третье — Кавказские Минеральные Воды (7%). Топ-5 замкнули обе столицы России — Санкт-Петербург (6%) и Москва с Подмосковьем (5%).

Также в первую десятку вошли такие направления и виды туризма, как Северный Кавказ, Калининградская область, речные круизы, Казань, загородные отели и санатории средней полосы России.